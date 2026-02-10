Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:03, 10 февраля 2026Авто

Россияне начали активно скупать один тип машин

Аналитик Целиков: Продажи подзаряжаемых гибридов показали рост на 66 процентов
Марина Аверкина

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom  

В январе 2026 года в России было зарегистрировано 3820 машин с гибридной силовой установкой, которые можно заряжать от сети (PHEV и EREV). Этот результат на 66 процентов превышает показатель годичной давности. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Эксперт напомнил, что, несмотря на общее снижение рынка новых автомобилей в 2025 году на 16 процентов, спрос именно на подключаемые гибриды вырос на 9 процентов. Общий объем продаж этого типа машин за прошлый год достиг 44,8 тысячи единиц.

Лидером сегмента на российском рынке стал китайский Voyah, производство которого локализовано в нашей стране. Рост продаж бренда составил 90 процентов (871 реализованная машина) относительно января прошлого года.

Немного отстает от лидера Geely (850 единиц). «Здесь можно назвать удачный выход модели EX5 EM-i через Беларусь с хорошей ценой. А также поставку автомобилей Geely Galaxy Starship 7 по альтернативным каналам», — отметил Целиков.

Бывший лидер сегмента — Lixiang (Li Auto) — после начала официальных продаж в России значительно повысил цены и начал терять свои позиции. В январе его продажи сократились на 33 процента, что отбросило компанию на третье место с результатом в 643 автомобиля. «Видимо, для потребителей важнее цена, чем официальная гарантия», — предположил аналитик.

В первую пятерку также вошли российский Evolute (302 единицы) и китайский Link & Co (294). Бренд Exeed вместе со своим суббрендом Exlantix, напротив, покинули топ-5. Их результат составил 183 проданных гибрида.

Ранее стало известно, что в России до сих пор доступны для покупки новые автомобили китайской марки Skywell. Бренд официально покинул российский рынок еще год назад.

