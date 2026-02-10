Россияне станут еще реже использовать ключевой стройматериал

«Союцемент»: Потребление цемента в России упадет не меньше, чем на 15%

В 2025 году потребление цемента в России упало на девять процентов, если сравнивать с позапрошлым годом. Об этом заявила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина. Ее процитировало агентство «Интерфакс».

Если в 2024 году речь шла о 67 миллионах тонн, то в прошлом году этот показатель снизился до 61 миллиона. Мартынкина также предположила, что в 2026 году спад составит не меньше 15 процентов.

Она подчеркнула, что уже за первый месяц года потребление упало на 28 процентов, если сравнивать с январем 2025 года. Причинами такой динамики стали как сокращение программ жилищного и инфраструктурного строительства, так и высокая ключевая ставка Банка России. Кроме того, свою роль сыграли закрытие льготных ипотечных программ и низкая покупательная способность.

В то же время Россия продолжает наращивать импорт этого строительного материала. Если в 2024 году его доля составляла 5,4 процента от общего объема потребления в России, то в 2025 году она выросла до 6,2 процента.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года отгрузки цемента в России упали до более чем 15-летнего минимума. В списке основных причин холода во второй половине января и снижение объемов ввода жилья на первичном рынке.