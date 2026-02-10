Россиянин был сбит насмерть автобусом в Таиланде и попал на видео

Shot: Автобус сбил насмерть российского туриста у отеля Almerol на Пхукете

Российский турист попал под колеса автобуса в Таиланде и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла 9 февраля у отеля Almerol на Пхукете. Отдыхавший с друзьями в Азии 39-летний Александр разговаривал с ними на тротуаре, затем ступил на проезжую часть. В это время по дороге двигался общественный транспорт, который сбил насмерть российского туриста.

Россиянин попал на кадры автомобильного видеорегистратора. На опубликованном в сети видео мужчина перешел дорогу во время движения машины. Очевидцы вызвали службы экстренного реагирования, которые госпитализировали пострадавшего. Однако в больнице он перестал подавать признаки жизни. Тело мужчины передадут родственникам в ближайшее время.

Ранее утром того же дня россиянку в бикини нашли бездыханной в море в Паттайе. Ее обнаружили недалеко от пляжа Донгтан.