19:21, 10 февраля 2026

Россиянкам раскрыли страшную опасность LED-масок

Дерматолог Мухина: Некачественные LED-маски приводят к ожогам и дерматиту
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Марият Мухина раскрыла россиянкам страшную опасность LED-масок. Комментарий врача публикует Life.ru.

Доктор предостерегла читательниц от негативных последствий некачественных LED-масок, использование которых может не только ускорить старение кожи, но и привести к ожогам.

«Использование несертифицированных устройств сопряжено с риском ожогов, контактного дерматита, перегрева кожи и потенциального канцерогенеза», — заявила медик и добавила, что у некоторых людей также возможно развитие фотодерматитов, ведущих к гиперпигментации и обострению кератоза.

По словам Мухиной, перед применением таких масок важно проверить документы, подтверждающие безопасность и эффективность устройства. Например, регистрационного удостоверения РФ или сертификатов CE, FDA.

Ранее врач предупредил об опасных последствиях долгой ходьбы в зимних ботинках.

