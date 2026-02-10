Российский бизнес одного маркетплейса собрались продать «Яндексу»

Forbes: «Яндекс» может купить российский бизнес Flowwow за 8 млрд рублей

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу», пишет Forbes со ссылкой на три источника.

По данным издания, завершить сделку собираются в апреле текущего года; компанию планируют присоединить к сервису «Яндекс Еда», в котором есть раздел с цветами, а ее стоимость может составить более восьми миллиардов рублей. При этом один из собеседников журналистов отметил, что при консервативном подходе актив может стоить 5,5 миллиарда рублей, а указанных выше уровней его цена, которая сейчас обсуждается, достигнет при оптимистичном.

Flowwow начала искать покупателя на российский актив в 2025 году, говорится в публикации, авторы которой напоминают, что несколько лет назад с «Яндексом» уже велись переговоры о продаже, но сделка в итоге не состоялась, после чего основатели проекта сосредоточились на самостоятельном росте.

Flowwow в 2014 году основали екатеринбургские предприниматели Вячеслав Богдан и Андрей Макеев и минский программист Артем Гамбицкий. Спустя шесть лет на платформе присутствовало около пяти тысяч продавцов, а ее оборот перевалил за миллиард рублей. Увеличиваясь в дальнейшем ежегодно примерно вдвое, показатель составил к 2024-му 17,2 миллиарда рублей, поделились ранее в компании. Спустя год рост замедлился до 38,5 процента, что соответствует общей динамике рынка электронной коммерции, выросшего в 2025-м на четверть.

В 2024 году маркетплейс, работавший, как рассказывал Богдан, почти в 30 странах мира, провел ребрендинг, а в начале 2026 года перешел на кириллический вариант названия — «Флаувау».

В начале февраля стало известно, что предприниматель и инвестор Александр Чачава нарастил долю в МКПАО «Яндекс», образовавшейся после реструктуризации компании, купив еще 3,72 процента акций. В результате бизнесмен стал владельцем 19,69 процента УК, или 20,42 процентов голосов. «Решение увеличить долю отражает мою уверенность в долгосрочной стратегии компании», — сказал он «Интерфаксу».