Умер адвокат Генрих Падва

08:51, 10 февраля 2026Экономика

С Баренцевым морем случилось нечто необъяснимое

Балашов: В Баренцевом море у берегов РФ изменения климата сократили запас трески
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

У берегов России, в Баренцевом море, резко сократился запас популярной рыбы — трески. Это происходит из-за изменения климата, о таких изменениях сообщил в интервью Ura.ru председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Раньше с Запада подходило теплое течение Гольфстрим и теплые ветра Северной Атлантики, а с Востока — Арктика, оттуда холодные ветра и вода. Эти два потока соединилясь, в них бурлила жизнь. Сейчас Баренцево море напоминает тарелку кислых щей, где не получается определить четкие тенденции по температуре воды и воздуха», — описал происходящее специалист.

Балашов подчеркнул, что с Баренцевым морем случилось нечто необъяснимое. «Факт остается фактом: в ближайшие несколько лет трески будет немного», — отметил он.

В последние годы общий допустимый улов (ОДУ) трески смешанной Российско-Норвежской Комиссии по рыболовству продолжает снижаться. В 2021 году показатель равнялся 885 600 тонн, а в 2025-м — уже 340 000 тонн (минус 61 процент за пять лет).

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года экспорт рыбы из Турции в Россию увеличился почти на десятую часть в денежном выражении в сравнении с показателем за 2024-й. Заметное наращивание импорта турецкой рыбы фиксируется на фоне проблем с выловом в РФ.

