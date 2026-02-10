Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу

Самолет врезался в пять автомобилей во время экстренной посадки на дорогу в США

Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Пилот легкомоторного самолета Beechcraft Hawker G-36 из-за технических проблем приземлился на оживленную дорогу.

При посадке борт задел не менее пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два водителя и еще два человека, которые находились на борту.

Ранее сообщалось, что рейс Шаннон — Бостон экстренно приземлился в ирландском аэропорту из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Девушка сообщила об этом стюардессе, после чего капитан самолета принял решение приземлиться в Шанноне.