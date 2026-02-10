Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 10 февраля 2026Мир

Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу

Самолет врезался в пять автомобилей во время экстренной посадки на дорогу в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Пилот легкомоторного самолета Beechcraft Hawker G-36 из-за технических проблем приземлился на оживленную дорогу.

При посадке борт задел не менее пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два водителя и еще два человека, которые находились на борту.

Ранее сообщалось, что рейс Шаннон — Бостон экстренно приземлился в ирландском аэропорту из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Девушка сообщила об этом стюардессе, после чего капитан самолета принял решение приземлиться в Шанноне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    На Западе восхитились подходом России к конфликту на Украине

    Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу

    Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

    Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

    Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok