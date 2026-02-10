Сидни Суини прогулялась по улице в торчащих из-под штанов трусах и вызвала споры в сети

Американская актриса Сидни Суини прогулялась по Нью-Йорку в откровенном виде и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

28-летняя звезда телесериала «Эйфория» вышла на улицу в голубой рубашке и джинсах, из-под которых торчали белые трусы-боксеры, оформленные логотипом ее бренда нижнего белья Syrn. Кроме того, она подобрала к образу остроносые туфли, черные солнцезащитные очки и серьги с массивными сияющим бриллиантами.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под материалом: «Выглядит нелепо», «Если ваши штаны сползают, наденьте пояс», «Одна из самых плохо одетых знаменитостей всех времен», «Умная молодая женщина. Зарабатывает как можно больше, пока есть возможность», «Она начинает походить на Дженнифер Лопес», «Мне нравится, что она не относится к себе слишком серьезно».

В январе Сидни Суини привлекла внимание полиции. Актриса заявила о запуске собственной марки, развесив бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. У знаменитости было разрешение на съемку, однако по закону прикасаться к легендарным буквам, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палаты Голливуда запрещено.