Сифилис вернулся и заражает миллионы людей каждый год. Почему это ставит в тупик ученых и грозит ли России опасность?

Врач Макарова: Рост венерических заболеваний начался после пандемии коронавируса

Врачи бьют тревогу из-за возвращения болезни, которая считалась побежденной еще в прошлом веке. Человечество снова атаковала «любовная чума», или попросту сифилис. В Нью-Йорке за год из-за него умерли три младенца. В Венгрии таких случаев было больше 20, а в России показатели заболеваемости выросли на 63 процента по сравнению с 2020 годом. Если в прошлом сифилис был проблемой преимущественно неблагополучных районов, то сегодня составить типичный портрет пациента практически невозможно. Почему вопреки всем прогнозам и развитию медицины «любовная чума» вернулась, разбиралась «Лента.ру».

Эпидемия сифилиса

До появления пенициллина сифилис считался неизлечимой болезнью. Но с развитием медицины инфекция перестала быть смертельной, люди научились лечить ее и контролировать распространение. Статистика показывала уверенный спад заболеваемости по всему миру.

Казалось, еще немного — и сифилис навсегда уйдет в прошлое, оставшись только на страницах учебников по истории медицины. Но произошло ровно противоположное. Сегодня рекордные показатели заболеваемости фиксируют в США, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и других странах.

8 млн человек заразились сифилисом в 2022 году

Раньше сифилисом чаще всего болели люди, которые жили в неблагоприятных условиях. Заболевание чаще выявляли среди нелегальных мигрантов, у людей без доступа к медицине, пациентов с зависимостями и секс-работников. Около половины случаев сифилиса по-прежнему приходится на мужчин, вступающих в сексуальные контакты с другими мужчинами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Эта логика работала десятилетиями, но новая волна болезни ее сломала. Сегодня под ударом оказались и вполне благополучные жители крупных городов. Так, в Токио второй год подряд всплеск сифилиса достигает эпидемиологических масштабов, в Москве число новых случаев в 2023 году выросло в три раза по сравнению с 2019 годом, а в России в целом за четыре года заболеваемость выросла на 63 процента (25,1 тысячи случаев в 2024 году против 15,3 тысячи в 2020-м).

Фото: Katarzynabialasiewicz / Getty Images

Доктор медицинских наук и эксперт по общественному здравоохранению Лаура Бахманн подчеркнула, что социальный статус и образ жизни больше не гарантируют защиты от инфекции. «Я лечила от сифилиса самых разных пациентов, от сексуально активных студентов-спортсменов до замужних беременных женщин, имевших всего одного сексуального партнера за всю жизнь», — заверила она.

Независимо от происхождения, расы и этнической принадлежности, сексуальной ориентации или возраста человека, сегодняшняя эпидемия сифилиса затрагивает практически каждое сообщество Лаура Бахманн эксперт по общественному здравоохранению

Тревожную динамику подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения. За десять лет, с 2012 по 2022 год, количество выявленных заражений увеличилось почти на треть: с 5,6 миллиона до 8 миллионов пациентов в год.

Особенно стремительно растет число случаев врожденного сифилиса, передающегося от матери к ребенку во время беременности. Для детей эта болезнь очень опасна. Она может приводить к поражениям слуха, зрения, центральной нервной системы, а в тяжелых случаях — к летальному исходу.

Ученый Леандро Мена, специалист в области инфекционных заболеваний, считает ситуацию с сифилисом беспрецедентной. «15 или 20 лет назад мы думали, что находимся на пороге искоренения сифилиса. Но теперь нет сомнений, что мы наблюдаем невиданный за последние двадцать лет рост заболеваемости», — заявил он.

Почему болезнь вернулась?

Пока нет единого объяснения того, почему сифилис стал распространяться с такой скоростью. В России скачок заболеваемости в 2022 году объяснили введением новых миграционных правил, которые обязывали иностранцев сдавать анализ в том числе и на сифилис. В США тоже винят миграцию и отсутствие доступа к медицине у некоторых групп населения.

В Японии всплеск инфекции сначала связали с популярностью приложений для знакомств и увеличением числа случайных сексуальных связей. Однако более поздние исследования показали, что ключевыми факторами остаются незащищенный анальный секс и проституция.

Фото: Grinvalds / Getty Images

Уролог, сексолог Екатерина Макарова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что заметный рост венерических заболеваний начался после пандемии коронавируса. По ее словам, в этот период произошли два важных изменения. Люди стали чаще знакомиться в интернете и переходить к интимным контактам. Вторым фактором стало широкое распространение препаратов доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP.

Доконтактная профилактика — дело хорошее и нужное. Но она снижает мотивацию использовать барьерные средства защиты, то есть презервативы и местные антисептики. Зачем себя ограничивать, когда страсть захватила? Можно позволить себе все, ведь ты уже принял умную таблетку Екатерина Макарова уролог-сексолог

При этом PrEP защищает только от ВИЧ, но не предотвращает заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями, передающимися половым путем. Врач отметила, что распространение этих инфекций за последние годы также ускорилось во всем мире.

Однако исследователи считают, что на рост заболеваемости могли повлиять и другие факторы. Например, появление менее чувствительных к антибиотикам штаммов или общее изменение сексуального поведения.

Впрочем, ничего из этого не объясняет происходящее полностью. Эпидемия развивается одновременно в разных странах и социальных группах, что почти наверняка свидетельствует о сложных и многокомпонентных причинах

Почему сифилис опасен?

Человечество знает о сифилисе как минимум с XV века. Его называли «любовной чумой», «болезнью придворных и художников», а еще — «великим имитатором». Все дело в том, что сифилис легко спутать с другими болезнями, потому что он имеет множество форм и симптомов, от кожных высыпаний до инсульта.

Инфекцию вызывает бактерия Treponema pallidum. Попадая в организм, она может долгое время прятаться, вызывая почти незаметные симптомы. До тех пор, пока не поразит нервную систему, глаза, уши, мозг или внутренние органы

Доктор медицинских наук и эксперт по общественному здравоохранению Лаура Бахманн рассказала, что даже опытным врачам бывает непросто распознать сифилис. В качестве примера она привела историю 28-летнего мужчины, который был госпитализирован с инсультом. Стандартные анализы не помогли выявить причину приступа. «Все прояснилось случайно. Внимательный интерн заметил небольшую сыпь у пациента. Оказалось, у него был нейросифилис, спровоцировавший инсульт», — рассказала врач.

Фото: Pkpix / Getty Images

Известно и то, что после заражения инфекция проявляется не сразу. Инкубационный период может длиться до трех месяцев, но чаще составляет около трех недель. Затем на месте заражения, во рту или на гениталиях появляется безболезненная твердая язва.

Если на этом этапе не начать лечение, инфекция может вызвать лихорадку, увеличение лимфоузлов, поражение внутренних органов или может протекать вообще без выраженных симптомов. Со временем болезнь переходит в латентную форму, которая может длиться десятилетиями, прежде чем снова напомнит о себе тяжелыми осложнениями.

У взрослых нелеченный сифилис может привести к необратимому повреждению головного мозга, сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам со зрением и слухом, а также к смерти Лаура Бахманн эксперт по общественному здравоохранению

Как защититься от сифилиса?

Пока ученые ищут ответы на вопросы о причинах эпидемии, самой надежной защитой от сифилиса и других инфекций, передающихся половым путем, остаются презервативы. Однако эксперты подчеркивают: одной контрацепции недостаточно.

Бахманн считает, что необходимо изменить отношение общества к сексуальному здоровью и снять табу с обсуждения инфекций. В первую очередь важно не замалчивать эту тему в кабинете врача

По ее мнению, врачи должны задавать пациентам открытые вопросы о сексуальной жизни без осуждения и предположений, а сами пациенты — воспринимать обследования на ЗППП как обычную медицинскую процедуру.

«Совершенно нормально после секса с новым партнером пройти обследование и в случае положительного результата сообщить об этом. Даже людям в моногамных отношениях стоит проверяться хотя бы раз в год», — подчеркнула она.

