Москвичам назвали дату прихода весны

Синоптик Леус: Климатическая весна наступит в Москве 21 марта

Климатическая весна наступит в Москве только в конце марта. Точную дату в беседе с агентством РИА Новости назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Весенняя погода вступит в свои права в столичном регионе 21 марта. Именно в этот день, по прогнозам синоптика, среднесуточная температура традиционно устанавливается выше нулевой отметки. Этот срок, как подчеркнул Леус, является стандартным для Москвы и Подмосковья. «Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик», — пояснил специалист. Однако о наступлении метеорологической весны пока говорить рано, считает Леус — сезон сменится, когда снежный покров в мегаполисе полностью растает.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на 14 февраля. В День всех влюбленных ожидается оттепель, в течение дня столбики термометров могут подняться до минус 3 — плюс 2 градусов. Осадки будут небольшими в виде снега.