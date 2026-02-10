Сотрудники МЧС начали поиски погибших подо льдом на Байкале

СК: Под лед озера Байкал провалился автомобиль, два человека погибли

Вечером 9 февраля под лед озера Байкал между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга провалился легковой автомобиль, в результате происшествия погибли два человека, их тела ищут. Как передает пресс-служба регионального Следственного комитета в Telegram-канале, еще двоим пассажирам удалось спастись.

Утонули 34-летний водитель транспортного средства и 36-летняя пассажирка. За рулем, по предварительным данным, находился мужчина, лишенный управления транспортными средствами. Он вел машину в 900 метрах от береговой линии, проезжая трещину, транспорт ушел под лед.

По факту происшествия Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сотрудники МЧС ищут тела погибших и поднимают из воды автомобиль.

