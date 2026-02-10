Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 10 февраля 2026Мир

Лавров назвал третьего вечного союзника России

Лавров: Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы Вооруженных сил (ВС) страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом НТВ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы видим ситуацию такой, какая она есть. Она лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры (...) в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы», — высказался дипломат.

Лавров привел высказывание императора Александра III о главных союзниках России в ответ на вопрос о диалоге с США в сфере стратегических вооружений и подчеркнул, что Москва будет полагаться прежде всего на боеспособность ВС страны. Министр добавил, что основами ядерного сдерживания остаются состояние стратегических вооружений ВС России и готовность руководства страны дать «абсолютно неприемлемый ответ» для противников в случае угрозы суверенитету.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером Российской Федерации. Также он добавил, что именно отношения между Россией и Китаем являются существенным фактором стабильности в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok