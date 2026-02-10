Лавров назвал третьего вечного союзника России

Лавров: Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы

Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы Вооруженных сил (ВС) страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом НТВ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы видим ситуацию такой, какая она есть. Она лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры (...) в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы», — высказался дипломат.

Лавров привел высказывание императора Александра III о главных союзниках России в ответ на вопрос о диалоге с США в сфере стратегических вооружений и подчеркнул, что Москва будет полагаться прежде всего на боеспособность ВС страны. Министр добавил, что основами ядерного сдерживания остаются состояние стратегических вооружений ВС России и готовность руководства страны дать «абсолютно неприемлемый ответ» для противников в случае угрозы суверенитету.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером Российской Федерации. Также он добавил, что именно отношения между Россией и Китаем являются существенным фактором стабильности в мире.