Стало известно о переброске украинских пограничников в Харьковскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Волчанским Холмам в Харьковской области отряд украинских пограничников. Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.
«Из-за катастрофической нехватки личного состава на позициях украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11 пого ГПСУ», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пограничный отряд уже понес существенные потери.
6 февраля российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы.