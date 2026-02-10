Стало известно о переброске украинских пограничников в Харьковскую область

ТАСС: К Волчанским Холмам перебросили погранотряд ГСПУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Волчанским Холмам в Харьковской области отряд украинских пограничников. Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

«Из-за катастрофической нехватки личного состава на позициях украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11 пого ГПСУ», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что пограничный отряд уже понес существенные потери.

6 февраля российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы.