Стало известно об участии Трампа в расследовании против Эпштейна в 2006 году

Miami Herald: Трамп предупреждал полицию об Эпштейне 20 лет назад

Президент США Дональд Трамп сообщил полиции о преступлениях американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна еще в 2006 году. Об этом свидетельствуют материалы дела Министерства юстиции США, на которые ссылается издание Miami Herald.

Согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), в июле 2006 года, как раз в тот момент, когда стало известно об обвинении Джеффри Эпштейна в растлении несовершеннолетних, Трамп позвонил начальнику полиции Палм-Бич Майклу Рейтеру и заявил: «Слава богу, что вы его остановили, все знали, что он этим занимается». Он также назвал сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл и сказал, что «она — зло и нужно сосредоточиться на ней».

Трамп рассказал Рейтеру, что «он однажды оказался рядом с Эпштейном в присутствии подростков, и Трамп "убрался оттуда ко всем чертям"», — говорится в статье. Политик также рассказал Рейтеру, что выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго.

Ранее сообщница финансиста-педофила Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. По данным телеканала, Максвелл через своего адвоката Дэвида Оскара «ясно дала понять Дональду Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».