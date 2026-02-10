Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 10 февраля 2026Мир

Стало известно об участии Трампа в расследовании против Эпштейна в 2006 году

Miami Herald: Трамп предупреждал полицию об Эпштейне 20 лет назад
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил полиции о преступлениях американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна еще в 2006 году. Об этом свидетельствуют материалы дела Министерства юстиции США, на которые ссылается издание Miami Herald.

Согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), в июле 2006 года, как раз в тот момент, когда стало известно об обвинении Джеффри Эпштейна в растлении несовершеннолетних, Трамп позвонил начальнику полиции Палм-Бич Майклу Рейтеру и заявил: «Слава богу, что вы его остановили, все знали, что он этим занимается». Он также назвал сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл и сказал, что «она — зло и нужно сосредоточиться на ней».

Трамп рассказал Рейтеру, что «он однажды оказался рядом с Эпштейном в присутствии подростков, и Трамп "убрался оттуда ко всем чертям"», — говорится в статье. Политик также рассказал Рейтеру, что выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго.

Ранее сообщница финансиста-педофила Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. По данным телеканала, Максвелл через своего адвоката Дэвида Оскара «ясно дала понять Дональду Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности смерти лично награжденного Путиным известного экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о преимуществах российского дрона-матки

    Путин назвал приоритет для российской дипломатии

    Стало известно об участии Трампа в расследовании против Эпштейна в 2006 году

    В России собрались искусственно продвигать отечественные товары

    Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона

    В США рассказали о наживающихся на украинском конфликте социопатах

    Появились подробности о последних днях жизни мэтра российской адвокатуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok