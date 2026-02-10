Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:23, 10 февраля 2026

Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям


Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) высказался об отношении церкви к магическим сущностям. Его слова приводит издание «Абзац».

Маркиш указал, что вера в любые магические сущности, в том числе домовых и им подобных, отрицается христианским учением. «В Священном Писании Нового Завета ясно показано, что бесовское поклонение никак не совместимо с ветхозаветной религией, я уж не говорю про христианство», — заявил он.

Священник пояснил, что все существа духовного мира делятся по отношению к богу. Те, которые подчиняются ему — ангелы. Враждебные же человеку и не подчиняющиеся создателю сущности являются бесами, заключил он. «Покайтесь на исповеди, прекратите ваши идолопоклоннические замашки и идеи», — призвал в этой связи Маркиш.

Ранее тот же деятель РПЦ заявил, что христианская вера не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы. В обоснование своей позиции Маркиш привел выдержку из Нового Завета — вероятно фрагмент одного из посланий Павла.

