Учительницу биологии обвинили в сексе со школьницей

В США учительница совратила 18-летнюю школьницу и попалась из-за ее матери

В Новом Орлеане, США, преподавательницу Тедди Пейдж уволили из католической школы, обвинив в сексуальных отношениях с ученицей. Об этом сообщает WVUE.

Пейдж работала в Academy of the Sacred Heart учителем биологии. В августе 2025 года она совратила 18-летнюю школьницу и завела с ней роман. Долгие месяцы женщине удавалась скрывать это, пока она не попалась из-за матери жертвы.

Та изучила старый телефон дочери и прочитала переписку между девочкой и учительницей. В ней она нашла сообщения интимного характера, а также фотографии и видео, на которых Пейдж и школьница занимаются сексом.

Женщина сообщила об этом директору школы. Пейдж уволили, она сдалась полиции.

Ранее сообщалось, что в Австралии учительница из Мельбурна призналась в совращении 15-летней ученицы. Женщина катала девушку на своем автомобиле и несколько раз занялась с ней сексом.

