Экономика
16:53, 10 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Темпы возможного снижения ключевой ставки предсказали

Экономист Гордиенко: Вероятнее всего, ЦБ сохранит ставку на 16 процентах
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Принимая 13 февраля решение по ключевой ставке, Банк России, скорее всего, предпочтет оставить ее без изменений. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Другой, менее вероятный сценарий, предполагает ее понижение до 15,5 процента. Экономист подчеркнул, что Банк России не сможет проигнорировать скачок инфляции, имевший место в начале года, а также риски в сфере валютных отношений. В свою очередь, бизнес с нетерпением ждет понижения «ключа» до 12 процентов.

Гордиенко отметил, что уменьшение ставки могло бы стимулировать рост ВВП через кредитование. Однако Банк России остается на достаточно жесткой позиции — не допустить роста инфляции.

«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
«При этом экономика показывает признаки замедления, а зарубежные СМИ активно пишут о вероятности наступления рецессии в России в текущем году», — призвал не забывать экономист.

По его словам, для роста экономики чем ниже будет ключевая ставка, тем лучше. Что касается роста инфляции, то он должен покрываться ростом экономики.

В свою очередь, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко объяснила, что стимулирование развития бизнеса за счет повышения доступности кредитов — это один из аргументов в пользу снижения ключевой ставки. Однако нельзя забывать, что в рамках изменения налогового законодательства цены на некоторые товары и услуги выросли и поэтому резкое снижение «ключа» может сказаться на инфляционных процессах.

«Но если говорить про развитие, инвестиции и расширение производственных мощностей, то, конечно же, низкая процентная ставка была бы более выигрышной», — подчеркнула она.

Есть версия, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов не только в феврале, но и в марте. Она обосновывается тем, что регулятору нужно больше времени для оценки эффекта от повышения НДС.

