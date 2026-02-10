Токаев рассказал о создании новой системы управления государством

Токаев рассказал об отказе Казахстана от суперпрезидентской формы правления

В Казахстане изменится система управления государством согласно новому проекту Конституции. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает агентство «Казинформ» в Telegram.

«Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — заявил глава Казахстана.

Токаев описывает изменения в основном законе как создание новой системы управления государством. До этого казахский лидер имел широкие полномочия, что делало Казахстан республикой с суперпрезидентской формой правления.

В конце января Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана. Позднее Комиссия по Конституционной реформе Казахстана опубликовала проект основного документа со всеми изменениями.