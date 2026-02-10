Цех с незаконным товаром на миллиард рублей попал на видео

В Подмосковье полиция изъяла жидкость для вейпа на 1 млрд рублей

В Московской области полиция пресекла деятельность крупного подпольного цеха по изготовлению жидкостей для электронных сигарет. Цех с товаром на миллиард рублей попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видны многочисленные коробки, в которых содержится незаконный товар.

Волк сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по статьям 171.1 и 159 УК РФ. Его фигурантами стали шесть человек. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, шестой находится под домашним арестом.

По версии следствия, цех работал в круглосуточном режиме, его мощность достигала 75 тысяч единиц товара за смену. Готовая продукция отгружалась на склады или напрямую отправлялась транспортными компаниями в разные регионы России.

В ходе 20 обысков в жилых, складских и офисных помещениях обнаружены и изъяты четыре производственные линии, 600 тысяч флаконов, тара, компоненты для жидкостей, а также крупная сумма наличных — более двух миллионов рублей и около 400 тысяч долларов. Общая стоимость изъятого товара оценивается почти в 1 миллиард рублей.

Ранее в центре Санкт-Петербурга силовики нашли подпольную лабораторию по выпуску снюса.