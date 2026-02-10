Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Цукерберг собрался поселиться в «бункере миллиардеров»

WSJ: Цукерберг намерен прибрести недвижимость в «бункере миллиардеров»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Will Oliver - Pool via CNP / Globallookpress.com

Американский миллиардер Марк Цукерберг хочет приобрести недвижимость в престижном районе Майами, известном как «бункер миллиардеров». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации говорится, что миллиардер пополнит ряды сверхбогатых людей, переехавших во Флориду — штат с нулевым подоходным налогом. Цукерберг заинтересовался недвижимостью на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Именно это место известно как «бункер миллиардеров».

The Wall Street Journal отмечает, что американский бизнесмен приобрел особняк у Питера Канкро — основателя американской сети быстрого питания Jersey Mike's. Его площадь составляет около восьми тысяч квадратных метров.

Ранее Марк Цукерберг надел костюм орла и прокатился на серфе в День независимости США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России понизили курс доллара

    Избалованный жизнью в Москве европеец пожаловался на сферу услуг на родине

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok