13:03, 10 февраля 2026Экономика

В Госдуме призвали запретить скрытое подорожание продуктов

Замглавы ГД Чернышов призвал пресечь практику шринкфляции в магазинах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ряд продавцов и торговых сетей в России продолжают незаметно уменьшать вес продуктов питания, оставляя ценник прежним или вовсе повышая стоимость. С призывом пресечь подобного рода практики выступил замглавы Госдумы (ГД) Борис Чернышов, его слова приводит Life.

Речь идет о шринкфляции. При такой схеме ретейлеры своими действиями способствуют скрытому подорожанию продуктов. В некоторых случаях они изменяют вес продукта, а его стоимость оставляют прежней или делают ее выше. Такого рода практика является недопустимой, подчеркнул Чернышов в своем обращении к главе Минпромторга Антону Алиханову.

Подобным образом продавцы наживаются на невнимательности покупателей, которые зачастую не смотрят на обратную сторону упаковки. Последние в итоге переплачивают за товар. В некоторых случаях ретейлеры намеренно добавляю в упаковку больше воздуха или даже целенаправленно ухудшают качество продукции.

На этом фоне Чернышов призвал обязать продавцов размещать на лицевой стороне упаковки или другим заметным способом предупреждающую надпись. Кроме того, ретейлерам следует размещать на полке рядом с такими товарами заметную табличку (стикер). Эти меры, уверен парламентарий, помогут защитить рядового потребителя от переплаты.

Многие производители продуктов питания в России перешли к шринкфляции, этому поспособствовал в том числе заметный рост издержек. В 2025 году, согласно данным аналитической компании NTech, уменьшился объем упаковки 25 из 44 основных групп товаров на российских прилавках. В некоторых случаях скрытое снижение веса составило более 20 процентов. В наибольшей степени ужались орехи и сухофрукты, в топ также вошли пирожные, готовые блюда, прохладительные напитки, кофе и шоколад, заключили эксперты.

