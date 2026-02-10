Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:48, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве заявили о планах получить от Франции рекордное количество управляемых бомб

N-tv: Киев ждет от Парижа рекордное количество управляемых бомб AASM Hammer
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина ждет от Франции поставку военных самолетов, а также управляемых бомб. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны.

По словам источника, Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000. Количество самолетов, которые получат Вооруженные силы Украины (ВСУ), не уточняется.

Также Киев ожидает поставку рекордного количества управляемых бомб AASM Hammer и продолжение производства с последующей передачей ракет Aster для зенитной ракетной системы SAMP/T.

Ранее стало известно, что союзники Украины поставят ей новые самолеты. Киев в том числе может получить 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale.

