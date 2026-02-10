Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
11:55, 10 февраля 2026Экономика

В Кремле высказались о проблеме кумовства

Кириенко: Эпоха кумовства ушла в прошлое вместе с анекдотом про детей генерала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Эпоха кумовства в России за последние несколько десятилетий ушла в прошлое вместе с известным советским анекдотом про детей генерала. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, его слова приводит ТАСС.

Сейчас такой проблемы для кадровой системы России не существует, заявил он. Любой желающий, отметил Кириенко, при соблюдении норм законодательства может подать заявку на участие в конкурсных процедурах, а также попасть в школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов. «Это абсолютно открытая система», — резюмировал он.

На этом фоне советский анекдот про детей генерала утратил свою актуальность, добавил Кириенко. Особенно острой проблема кумовства в системе государственного управления была во времена СССР. «Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети», — напомнил он. В современной России такого нет, заключил Кириенко.

В конце 2025 года на рассмотрение в Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Инициаторы предложили повысить оперативность антикоррупционных проверок за счет введения постоянного контроля за доходами, расходами и имуществом чиновников. В настоящее время найти официальную информацию о доходах и имуществе депутатов и сенаторов в открытом доступе нельзя. С 2023 года публикуется только информация о количестве поданных деклараций и выявленных в них нарушениях.

