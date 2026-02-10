В Крыму отреагировали на слова Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме дешевым торгом

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать полуостров российским, назвав его заявления дешевым торгом. Мнение политик высказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобными заявлениями Зеленский надеется затянуть переговоры по урегулированию конфликта до начала выборов в Конгресс США.

«Такие вбросы делаются сознательно, для того, чтобы выторговывать у Запада новые активы и деньги», — считает Константинов.

Ранее Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Он заявил, что «украинские территории остаются украинскими». А глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа».