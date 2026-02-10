Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 10 февраля 2026Россия

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме дешевым торгом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать полуостров российским, назвав его заявления дешевым торгом. Мнение политик высказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобными заявлениями Зеленский надеется затянуть переговоры по урегулированию конфликта до начала выборов в Конгресс США.

«Такие вбросы делаются сознательно, для того, чтобы выторговывать у Запада новые активы и деньги», — считает Константинов.

Ранее Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Он заявил, что «украинские территории остаются украинскими». А глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США

    Макрон высказался об отношениях с Трампом

    Фигурант педофильского скандала оказался занимающим «высокое положение в правительстве»

    В Крыму отреагировали на слова Зеленского о полуострове

    У трудовых мигрантов в России может появиться новая обязанность

    Игрок получил более четырех миллионов рублей благодаря голу на третьей добавленной минуте

    В России пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok