Мир
22:51, 10 февраля 2026Мир

В МИД сыронизировали над списком требований Евросоюза к России

Захарова: Не будем рассказывать, что РФ сделает со списком требований Каллас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что у Евросоюза должен быть собственный список требований к Москве для урегулирования украинского конфликта.

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» — сыронизировала дипломат.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула глава евродипломатии.

