В Минобороны раскрыли подробности об ударах по объектам на Украине

МО РФ: Нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атак раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары наносились по местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Атаки были совершены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Россию американским снарядом HIMARS, управляемыми авиабомбами и ракетой большой дальности «Нептун».