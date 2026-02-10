В Минобороны раскрыли подробности об ударах по объектам на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атак раскрыли в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, удары наносились по местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Атаки были совершены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Россию американским снарядом HIMARS, управляемыми авиабомбами и ракетой большой дальности «Нептун».