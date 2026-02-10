Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:27, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

Кипер: Более 95 тысяч жителей Одесской области остались без света
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Без света остались тысячи жителей Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Более 95 тысяч человек в 42 населенных пунктах остались без света», — написал он.

По словам главы ОВА, самая сложная ситуация в Килии. Он отметил, что в городе более 200 домов, в которых проживают 9 тысяч человек, не имеют газа и централизованного теплоснабжения.

Ранее Кипер заявил, что российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Он отметил, что повреждения получил один из энергообъектов области.

