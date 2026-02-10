Умер адвокат Генрих Падва

Россия
10:44, 10 февраля 2026Россия

В России чиновницу уволили из-за подработки ее подчиненных в магазине

В ХМАО чиновницу уволили из-за подработки ее подчиненных в магазине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Чиновницу из Ханты-Мансийского автономного округа уволили из-за подработки подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Речь идет о главе сельского поселения Красноленинский. Установлено, что работники администрации совмещали муниципальную государственную службу с работой в местном магазине. Из сообщения надзорного ведомства следует, что глава поселения имела в этом личную заинтересованность, поскольку магазин принадлежит ее близкому родственнику.

После реализации мер прокурорского реагирования полномочия чиновницы были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Ранее своей должности лишился глава управления МВД России по Челябинской области Андрей Меньшенин. Перед этим в отношении него была проведена служебная проверка. О каких именно нарушениях шла речь, не сообщалось.

    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
