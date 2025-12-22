Реклама

15:36, 22 декабря 2025Силовые структуры

Главу управления МВД российского региона уволили после служебной проверки

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Меньшенин уволен по приказу Колокольцева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Андрея Меньшенина уволили по приказу главы ведомства Владимира Колокольцева. Об этом сообщает URA.RU.

Отправленный в отставку силовик уведомлен в установленном законом порядке. Сведения о нем убрали с официального сайта управления. Временно исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен Михаил Власов, занимающий пост заместителя начальника ГУ МВД.

Меньшенина отстранили от работы в октябре, когда в отношении него была начата служебная проверка. Тогда сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника городского отдела ГАИ Олега Жиляева, заподозренного в получении взяток и превышении должностных полномочий, пишет «Коммерсантъ». Он был сражу уволен из органов внутренних дел.

