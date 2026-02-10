В России пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина

В Туве пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина

В Туве пес по кличке Умка больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собака ждет бойца в аэропорту Кызыла — там, где в последний раз видела хозяина. Родственники военнослужащего пытались забрать животное к себе, однако пес убегал и возвращался к зданию терминала.

При этом мужчина уже не вернется домой живым, отмечает канал.

Ранее российские военнослужащие рассказали о спасшей их собаке в зоне СВО. По их словам, у животного по кличке Армор превосходный слух, благодаря чему она предупреждает людей об опасности.

