Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 10 февраля 2026Россия

В России пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина

В Туве пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «360.ru»

В Туве пес по кличке Умка больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собака ждет бойца в аэропорту Кызыла — там, где в последний раз видела хозяина. Родственники военнослужащего пытались забрать животное к себе, однако пес убегал и возвращался к зданию терминала.

При этом мужчина уже не вернется домой живым, отмечает канал.

Ранее российские военнослужащие рассказали о спасшей их собаке в зоне СВО. По их словам, у животного по кличке Армор превосходный слух, благодаря чему она предупреждает людей об опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США

    Макрон высказался об отношениях с Трампом

    Фигурант педофильского скандала оказался занимающим «высокое положение в правительстве»

    В Крыму отреагировали на слова Зеленского о полуострове

    У трудовых мигрантов в России может появиться новая обязанность

    Игрок получил более четырех миллионов рублей благодаря голу на третьей добавленной минуте

    В России пес больше года прождал в аэропорту не выжившего на СВО хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok