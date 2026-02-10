Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:11, 10 февраля 2026Экономика

В России понизили курс доллара

Центробанк понизил курс доллара на 45 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) понизил курсы зарубежных валют на среду, 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, курс китайского юаня изменился чуть более чем на одну копейку. Стоимость скорректировалась с 11,1677 до 11,1533 рубля.

Американский доллар подешевел почти на 45 копеек. ЦБ снизил стоимость валюты с 77,65 до 77,2 рубля. Также скорректировали цены евро. Официальный курс на среду составит 91,94 рубля. Днем ранее валюта оценивалась в 92,01 рубля.

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что благодаря действиям Центробанка курс рубля будет стабильным, а доллар может начать снижаться. Президент США Дональд Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами и последовательно ослабляет американскую валюту. В то же время непредсказуемые действия Вашингтона создают для международных партнеров сложности для взаимодействия с Америкой.

