Россия
18:42, 10 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России предрекли ВСУ удар возмездия за новую атаку на Крым

Депутат Колесник предрек ВСУ удар возмездия за новую атаку на Крым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) удар возмездия за новую атаку на Крым. Об этом депутат заявил в беседе с «Лентой.ру».

«ВСУ — это инструмент в руках [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных партнеров. А они всеми силами пытаются доказать, что ни на какие мирные переговоры они не настроены. Ну и плюс еще военная составляющая в этом есть — пытаются там нашу технику уничтожить, запугать население. Собственно, ничего нового», — прокомментировал Колесник.

Естественно, будет удар возмездия

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Депутат добавил, что такие атаки ВСУ говорят о том, что Вооруженным силам России (ВС РФ) ни в коем случае нельзя расслабляться.

«Самое главное — не паниковать, а спокойно работать дальше и поддерживать наши войска», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Россию десятками дронов. Одной из целей массированного налета стал Крым — в небе над полуостровом было перехвачено 12 беспилотников.

