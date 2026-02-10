ВСУ атаковали Крым

Минобороны: ВСУ атаковали Россию десятками дронов

ВСУ атаковали Россию десятками дронов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Одной из целей массированного налета стал Крым — в небе над полуостровом было перехвачено 12 беспилотников.

Еще 12 дронов средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями. Почти половина из запущенных по России беспилотников не достигла суши и была сбита над акваторией Азовского и Черного морей.

Тем временем Российская армия продолжает наступление в зоне СВО. 10 февраля военное ведомство отчиталось о переходе под контроль населенного пункта Зализничное Запорожской области.

