В сети обсудили фигуру 65-летней звезды «Грязных танцев» на фото в купальнике

Американская актриса Дженнифер Грей опубликовала фото в купальнике и удивила пользователей сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя звезда фильма «Грязные танцы» поделилась снимками с отдыха на пляже. Так, на одних кадрах знаменитость продемонстрировала фигуру в бикини, а на другом — в слитном купальнике с тонкими бретелями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и в черных солнцезащитных очках.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях: «По-прежнему великолепна», «С возрастом все красивее», «Одна из самых красивых женщин в мире», «Она такая старая», «Не нужно показывать всем свое тело в таком возрасте», «Я бы не стала публиковать подобные фото».

В октябре 2024 года Дженнифер Грей посетила премьеру фильма «Настоящая боль» и вызвала споры в сети.