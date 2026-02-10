Умер адвокат Генрих Падва

09:21, 10 февраля 2026Мир

В США рассказали о наживающихся на украинском конфликте социопатах

Конгрессвумен Луна: В США много социопатов, наживающихся на украинском конфликте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Анна Паулина Луна

Анна Паулина Луна. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Вашингтоне много социопатов, наживающихся на украинском конфликте. Об этом рассказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, ее слова приводит ТАСС.

«Когда занимающие выборные должности лица отстаивают войну, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь», — рассказала конгрессвумен на торжественном приеме в посольстве России.

Луна подчеркнула, что готова оказывать помощь в нормализации отношений между Россией и США. По ее словам, она и ее сторонники хотят «сделать российско-американские отношения вновь великими».

7 февраля Анна Паулина Луна сообщила, что стороны близки к выработке мирного соглашения по Украине. Она также указала на «отличную работу», которую проделывают спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

