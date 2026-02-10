В США заявили о новой угрозе для Украины

Военный Крапивник: Страны Запада формируют территориальные претензии к Киеву

Западные страны уже начали формировать территориальные претензии к Киеву. Из-за них после окончания конфликта с Россией на Украину начнется настоящая охота, высказал мнение отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии», — отметил он.

По словам Крапивника, у каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры, считает эксперт.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Будапешт не допустит отправку миссии Европейского союза (ЕС) по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. По его словам, это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить.

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан ранее рассказал, что Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте.