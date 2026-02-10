Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 10 февраля 2026Мир

В США заявили о новой угрозе для Украины

Военный Крапивник: Страны Запада формируют территориальные претензии к Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Западные страны уже начали формировать территориальные претензии к Киеву. Из-за них после окончания конфликта с Россией на Украину начнется настоящая охота, высказал мнение отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии», — отметил он.

По словам Крапивника, у каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры, считает эксперт.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Будапешт не допустит отправку миссии Европейского союза (ЕС) по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. По его словам, это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить.

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан ранее рассказал, что Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

    Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

    Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

    Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

    В России оценили новые украинские наземные дроны

    Российская тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк»

    Для семей с детьми введут новую выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok