Ведущая страна Европы воспротивилась плану ускоренного вступления Киева в ЕС

Германия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

Германия выступила против планов ускоренного принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По данным издания, Берлин опасается создания системы многоуровневого членства и считает, что Брюссель не сможет выполнить обещания, данные странам, принятым до их готовности. Дипломат отметил, что Германия может пересмотреть свою позицию, если идею поддержат другие влиятельные члены ЕС — Франция, Италия и Польша.

Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году. Отмечается, что идея о «раннем этапе» может кардинально изменить подход объединения к принятию новых стран в свои ряды.

Согласно этому плану, Украина получит место за столом переговоров ЕС до того, как проведет реформы, необходимые для получения всех прав полноправного члена союза.