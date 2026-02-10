Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:45, 10 февраля 2026Экономика

Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль

Bloomberg: Венесуэла впервые за последние годы продала партию нефти Израилю
Вячеслав Агапов

Фото: Marco Bello / Reuters

Венесуэла впервые за последние годы продала партию нефти Израилю. О возобновлении поставок со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Груз сырья передан для крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве Bazan Group. Нефть отгрузили после ареста президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Израиль не афиширует, откуда он получает сырую нефть, а танкеры иногда исчезают из систем цифрового отслеживания, когда приближаются к портам страны. По данным Kpler, текущая поставка будет первой с середины 2020 года, когда Израиль получил около 470 тысяч баррелей.

До ареста Мадуро большая часть добываемой в Венесуэле нефти продавалась в Китай. За последний месяц поставки были осуществлены покупателям в Индии, Испании, США, а теперь и в Израиле.

Как сообщил Bloomberg, индийский нефтяной гигант Reliance Industries снова начал закупать венесуэльскую нефть. Речь идет об одном сверхбольшом танкере для перевозки сырой нефти с грузом около двух миллионов баррелей. Импорт возобновился после перерыва, который начался в середине 2025 года. До этого компания Reliance покупала нефть у Венесуэлы в рамках исключения из санкций США.

