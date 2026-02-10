Умер адвокат Генрих Падва

10:57, 10 февраля 2026Ценности

Видео конфуза конькобежки с порванным костюмом на ягодицах завирусилось в сети

Видео падения конькобежки Ютты Лердам с отбора на Олимпиаду завирусилось в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nexta_tv

Видео конфуза нидерландской конькобежки Ютты Лердам завирусилось в сети после победы на Олимпиаде, которая в настоящий момент проходит в Милане. Кадры появились в TikTok.

На платформе начали набирать популярность нарезки из видео с падением атлетки с отбора на зимние Олимпийские игры, который проходил в нидерландском Херенвене в конце декабря прошлого года. Тогда спортсменка провалила заезд на 1000 метров, потеряв на льду равновесие. Лердам завалилась на бок и врезалась в борт. Камеры запечатлели, как костюм порвался на ее ягодицах.

27-летняя Лердам — чемпионка мира в спринтерском многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. На Олимпиаде в Пекине она взяла серебро на дистанции 1000 метров, а в Милане — золото.

Перед Олимпийскими играми Лердам угодила в скандал. Конькобежка подверглась критике со стороны общественности за то, что прилетела в Италию на частном джете.

    Видео конфуза конькобежки с порванным костюмом на ягодицах завирусилось в сети

    Токаев рассказал о создании новой системы управления государством

