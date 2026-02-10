Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:44, 10 февраля 2026Мир

Виктор Бут поведал о необычном путешествии в американской тюрьме

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский предприниматель Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США, заявил, что общение с сокамерниками стало для него путешествием в «глубинную Америку». Об этом он рассказал в интервью «Африканской инициативе».

«Часто говорят, что тюрьма — это квинтэссенция общества, его отражение. В этом смысле тюрьма действительно дает понимание того, чем живет общество. Общение с сокамерниками стало для меня путешествием в глубинную Америку — ту Америку, которую не видно издалека и которую невозможно понять, если ограничиваться поездками в Майами, Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — поведал он.

Бут напомнил, что большую часть срока он провел в специальном блоке для политзаключенных и особо опасных преступников, где их было очень мало, но около трех лет находился на общем режиме в тюрьме USP Marion в штате Иллинойс. Он отметил, что там было хорошо видно, как работает сегрегация в США.

По его словам, около 1,2 тысячи человек принимают пищу в столовой почти одновременно, однако чернокожие, латиноамериканцы, индейцы и белые сидят отдельно друг от друга. Кроме того, он добавил, что существует и внутренняя иерархия: осужденные за сексуальные преступления и представители сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) сидят отдельно от «обычных».

Бут, отбывавший срок по обвинению в торговле оружием, вернулся на родину 8 декабря 2022 года после обмена на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

