Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 10 февраля 2026Экономика

Влияние «Честного знака» на рынок кофе оценили

Эксперт Тихонов: После внедрения «Честного знака» серый импорт кофе уйдет в тень
Вячеслав Агапов

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom  

После внедрения «Честного знака» серый импорт кофе уйдет в тень. Влияние системы контроля на российский кофейный рынок оценил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов, его цитирует газета «Известия».

Систему обязательной маркировки внедрят с 1 июня. На текущий момент к системе подключились более 800 производителей и импортеров, контролирующих свыше 80 процентов легального рынка. Прочая же продукция — серый импорт и фальсификат — рискует уйти в тень.

«Значительная часть этого товара, возможно десятки тысяч тонн, ринется в Telegram-каналы, на мелкие онлайн-площадки и в дворовые кофейни, где проверка кодов — последнее, о чем думает потребитель», — пояснил эксперт.

При этом на рынке остается уязвимым этап перефасовки и производства растворимого кофе. За счет подмены сырья фальсифицированными могут являться до нескольких тысяч тонн кофе в год.

Эксперт АСИ Ольга Епифанова предупредила, что на фоне внедрения маркировки к середине года в тень уйдет 10-15 процентов оборота. Однако эффект будет носить временный характер — ужесточением проверок в перспективе до года оборот на мелких площадках упадет в несколько раз, как уже было с другими категориями товаров.

В 2025 году крупнейшими поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам, Бразилия и Индонезия. Импорт Вьетнама обошелся в 351,5 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok