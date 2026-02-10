Умер адвокат Генрих Падва

08:32, 10 февраля 2026

ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

ВС России совершили налет на тыловой аэродром ВСУ и уничтожили истребители
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные совершили успешный налет на тыловой аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Донор, передает РИА Новости.

По его словам, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего действия. В результате Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить несколько истребителей.

«Противник различными способами пытается помешать нашей работе, но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения. (...) У любого действия есть противодействие. Задачи продолжают выполняться. Мы адаптируемся быстрее, чем против нас успевают реагировать», — добавил собеседник агентства.

8 февраля стало известно об ударе ВС России по аэродрому ВСУ. Он располагался в Полтавской области.

