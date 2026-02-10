Умер адвокат Генрих Падва

Экономика
07:42, 10 февраля 2026Экономика

Зависимость Европы от поставок американского топлива усилилась

РИА Новости: США нарастили экспорт СПГ в Европу до максимума с 1992 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные доходы американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) от сбыта топлива в европейские страны достигли максимума за всю историю. Об усилении зависимости Евросоюза (ЕС) от импорта этого энергоресурса из США сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Соединенных Штатов.

В январе-ноябре США нарастили экспорт СПГ в ЕС до рекордных 23,2 миллиарда евро. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель увеличился более чем вдвое, или на 12,3 миллиарда. В результате доходы американских экспортеров сжиженного газа от сбыта продукции в европейские страны достигли максимума с 1992 года, статистика за более ранние периоды отсутствует.

Главным покупателем СПГ из США среди европейских стран оказались Нидерланды, закупившие американское топливо на сумму в 5,6 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли Франция (3,8 миллиарда) и Германия (3,3 миллиарда). Замкнули пятерку лидеров Италия (2,5 миллиарда) и Испания (2,4 миллиарда).

До этого европейские страны активно закупали СПГ из России. Такой возможности у государств ЕС не станет с 1 января 2027 года, именно с этой даты вступит в силу полный запрет на импорт этого энергоносителя из РФ. Для трубопроводного газа крайний истечет 30 сентября того же года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся долю, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).

