Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 10 февраля 2026Из жизни

Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

Британка ростом 196 сантиметров пожаловалась на трудности в личной жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Высокая британка пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за роста и рассказала о трусливых мужчинах. Об этом пишет Daily Star.

Рост 31-летней Чарли Милл составляет 196 сантиметров. По словам женщины, это обстоятельство повлияло на все аспекты ее личной жизни. Милл утверждает, что мужчины не раз убегали со свиданий, увидев ее. Один из потенциальных бойфрендов сбежал, когда увидел что голова женщины касалась потолка заведения. «Потом он написал, надо было предупреждать, что я великанша», — посетовала британка.

Некоторые мужчины открыто сомневались в ее половой принадлежности, что оскорбляло Милл. «Много раз мне говорили, что я слишком высокая для свиданий. Меня даже бросали, не заплатив за ужин», — поделилась она обидными воспоминаниями.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Теперь Милл всегда предупреждает мужчин о своем росте, и большинство сразу же отказывается от встречи. Один из несостоявшихся ухажеров признался, «что чувствовал бы себя посмешищем рядом с ней». Милл рассказала, что выросла почти до двух метров еще в школе. Из-за этого одноклассники относились к ней как к мальчику, толкали ее и даже дрались.

Теперь Милл пытается донести до людей, что высокие женщины — тоже женщины. «Бонус состоит в том, что мы можем вас поднять», — пошутила женщина.

Ранее 27-летняя Кэти Вуллс из Лондона, рост которой составляет 206 сантиметров, пожаловалась на одиночество. По ее словам, мужчины воспринимают ее исключительно в качестве необычного сексуального объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

    Зеленского предостерегли от утраты Черного моря

    В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

    В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

    ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

    Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

    Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok