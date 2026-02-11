Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:54, 11 февраля 2026

Названы недостатки самого популярного iPhone

BGR: iPhone 17e станет заменой iPhone 16 – из-за нового чипа и доступной цены
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Будущий iPhone 17e окажется адекватной заменой iPhone 16. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа предостерегли пользователей смартфонов от покупки iPhone 16. По их мнению, несмотря на то, что эта модель является самой продаваемой в мире, она будет уступать по ряду параметров iPhone 17e, который выйдет в феврале.

В материале перечислены недостатки популярного смартфона. Так, iPhone 16 имеет чип A18, тогда как 17e получит более мощный A19, который установлен в iPhone 17. Также новый смартфон будет оснащен более продвинутыми модулями связи, Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, iPhone 17e будет дешевле iPhone 16, который стоит 699 долларов (54 тысячи рублей). По слухам, 17e будет стоить 599 долларов (46 тысяч рублей).

Авторы BGR заметили, что новый дешевый iPhone также должен получить магнитную зарядку MagSafe — ее не имеет предшественник iPhone 16e. «Главными недостатками iPhone 17e по сравнению с iPhone 16 может быть "монобровь", а не Dynamic Island», — заключили журналисты.

Ранее источники издания Macwelt заявили, что корпорация Apple представит iPhone 17e 19 февраля. По информации инсайдеров, аппарат получит магнитный интерфейс MagSafe.

