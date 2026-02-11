Актера из «Доктора Кто» задержали по подозрению в сексуальном насилии

Guardian: Актера Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии

Британского актера Ноэля Кларка, наиболее известного широкому зрителю по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто», задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что актера заподозрили в попытке изнасилования, которую он якобы совершил в 2007 году. При этом это не единственный эпизод, вменяемый Кларку. «Мужчину также допросили по обвинению в вуайеризме, за что он был арестован в сентябре 2025 года. Это связано с преступлением, якобы совершенным в 2013 году по адресу в Лондоне против женщины в возрасте около 20 лет», — говорится в материале.

Уточняется, что в 2025 году его отпустили под залог, расследование по тому делу до сих пор продолжается.

Кларк снялся в трех сезонах перезапуска «Доктора Кто», вышедшего на экраны в 2005 году.

