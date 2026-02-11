Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:00, 11 февраля 2026Культура

Актера из «Доктора Кто» задержали по подозрению в сексуальном насилии

Guardian: Актера Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Ноэль Кларк

Ноэль Кларк. Фото: Neil Hall / Reuters

Британского актера Ноэля Кларка, наиболее известного широкому зрителю по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто», задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что актера заподозрили в попытке изнасилования, которую он якобы совершил в 2007 году. При этом это не единственный эпизод, вменяемый Кларку. «Мужчину также допросили по обвинению в вуайеризме, за что он был арестован в сентябре 2025 года. Это связано с преступлением, якобы совершенным в 2013 году по адресу в Лондоне против женщины в возрасте около 20 лет», — говорится в материале.

Уточняется, что в 2025 году его отпустили под залог, расследование по тому делу до сих пор продолжается.

Кларк снялся в трех сезонах перезапуска «Доктора Кто», вышедшего на экраны в 2005 году.

Ранее стало известно, что актера Руди Янгблада арестовали и обвинили в торговле наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В России оценили перспективы возобновления поставок энергоресурсов в Европу

    Россиянам назвали обязательные шаги по подготовке автомобиля к весне

    Россиянам предложат автомобили новой псевдороссийской марки

    Пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу и привела деревню в ужас

    Актера из «Доктора Кто» задержали по подозрению в сексуальном насилии

    Десять человек погибли в результате стрельбы в школе

    Мужчинам назвали две самые распространенные причины боли в пенисе после секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok