Артемий Лебедев прокомментировал запрет комику Сабурову приезжать в Россию

Блогер Лебедев назвал нонсенсом запрет въезда в РФ на 50 лет для комика Сабурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новость о том, что стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал это решение нонсенсом.

В частности, блогера удивило, что юмористу запретили приезжать в РФ на 50 лет. «Чтобы так вот запретили въезд на 50 лет — это вообще просто нонсенс. Такого не бывает никогда и ни с кем», — порассуждал Лебедев. Дизайнер добавил, что для Сабурова это решение будет означать, что он никогда не вернется в Россию.

Кроме того, Лебедев отказался верить в то, что комик выступал против спецоперации на Украине. По мнению блогера, Сабуров, напротив, помогал Российской армии. Дизайнер предположил, что решение запретить юмористу приезжать в страну могли принять из мести. «У Нурлана непростой характер, и разные люди разное о нем говорят», — заключил Лебедев.

6 февраля стало известно, что стендаперу запретили въезд в Россию на 50 лет. Это решение объяснили тем, что комик нарушал налоговое и миграционное законодательство России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине. Узнав о запрете на въезд в страну, Сабуров улетел в Казахстан.