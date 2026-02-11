Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:16, 11 февраля 2026Россия

Объявлено о боях с «Азовом» в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о боях с «Азовом» в зоне спецоперации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по позициям бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в зоне спецоперации. О боях с этим украинским подразделением объявило Министерство обороны России.

Как сообщили журналистам в Минобороны, удар по «Азову» наносили бойцы группировки войск «Центр». Где именно дислоцировалось указанное подразделение, не уточняется, известно лишь, что под удар попали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое и Сергеевка в Донецкой народной республике.

На этом направлении ВСУ потеряли до 315 бойцов. Какой процент потерь пришелся на «Азов», неизвестно.

Ранее сообщалось, что бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром.

