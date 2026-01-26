«Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

Бойцы «Азова» вместе с командиром по имени Даниэль сдались в плен под Димитровом

Шестеро бойцов украинской группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в России) сдались в плен под Димитровом (украинское название — Мирноград), сообщает ТАСС. Вместе с ними сдался и их темнокожий командир по имени Даниэль.

Всего в окрестностях населенного пункта в окружение были взяты пять групп, четыре из которых были ликвидированы бойцами Российской армии.

Мы все время откатывались и откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении Даниэль пленный командир

Уточняется, что все сдавшиеся в плен сейчас находятся в безопасности.

Кадр: Галина Зверева / Telegram-канал ТАСС

ВСУ сосредотачивают подразделения «Азова» и ГУР на запорожском направлении

На прошлой неделе стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют на правом берегу Днепра подразделения теробороны. Также, согласно данным пленных, здесь стоит «Азов».

На левом фланге в составе украинской армии сражаются бойцы из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны и военнослужащие из элитных частей ВСУ.

Объяснена значимость появления солдат «Азова» на фронте

Представители российских силовых структур пояснили, что бойцы террористической украинской бригады появляются на поле боя в качестве «антикризиса» перед крупным провалом.

«Их реальное присутствие на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») в целом — большой вопрос. Как правило, они появляются на направлениях в качестве "антикриза" перед крупным провалом, как это было, например, в Красноармейске», — пояснили силовики.

Сопровождение украинского военнопленного в Запорожской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Десятки вступивших в «Азов» солдат пропали

Вступившие ранее в бригаду «Азов» бойцы 125-й тяжелой механизированной бригады ВСУ бесследно исчезли. Это произошло спустя два месяца после их присоединения к подразделению.

Известно, что всего пропали 124 военнослужащих. Новый комбриг майор Владимир Фокин решил не вмешиваться в ситуацию и переложил ответственность на командиров подразделений, к которым пропавшие были прикомандированы. Сам он при этом активно занимался самопиаром и раскруткой своих соцсетей.

Отмечалось также, что Фокин занялся «чисткой» среди офицеров — он отправлял их на передовую в качестве штурмовиков. Кроме того, новый комбриг решил ввести такой ритуал, как фашистские приветствия.