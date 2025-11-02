РИАН: Комбриг ВСУ Фокин свалил вину за гибель подчиненных на других командиров

Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин из нацбата «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) потерял большое количество своих подчиненных, а затем переложил вину за их гибель на других командиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что комбриг катался по городам от Львова до Харькова, встречаясь с украинскими политиками и чиновниками. После он обнаружил, что значительная часть бригады «куда-то испарилась, а именно "пропала без вести"». Собеседник агентства уточнил, что родственники военнослужащих требовали каких-либо данных о сыновьях и мужьях, но Фокин просто переложил всю вину на подразделения, куда были прикомандированы его подчиненные.

На официальных страницах бригады в соцсетях, по данным источников, были опубликованы заявления, что командование не несет ответственности за военных, которые были прикомандированы к другим подразделениям.

«Таким образом сложилась типичная ситуация с прикомандированными… При схеме, когда личный состав отправляется "в командировку", каждый из командиров может свалить вину на другого за утрату людей», — заключили в силовых структурах.

Ранее комбрига ВСУ Михаила Дзерина уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов его подчиненных. Как сообщалось, украинские бригады были отправлены в ДНР, Запорожскую и Харьковскую области, в то время пока комбриг находился во Львове.